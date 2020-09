«Οι σκέψεις μου είναι σε όλους όσους κινδύνευσαν στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας. Στεκόμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με τους ανθρώπους στη Λέσβο που προσφέρουν καταφύγιο στους πληγέντες, στους μετανάστες και τους εργαζόμενους στο ΚΥΤ. Είμαστε σε επαφές με τις ελληνικές Αρχές και έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για την υποστήριξή τους» έγραψε στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ.

My thoughts go out to all who have been put in danger at the #Moria migrant camp.

Full solidarity with the people of Lesbos providing shelter, the migrants and staff.

We are in touch with the Greek authorities and ready to mobilize support.@kmitsotakis @YlvaJohansson

— Charles Michel (@eucopresident) September 9, 2020