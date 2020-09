Με τον Εμανουέλ Μακρόν τα έβαλε ο Τούρκος πρόεδρος μετά και την υποστήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο κατά τη Σύνοδο Κορυφής MED7, λέγοντας του ότι «θα έχεις προβλήματα μαζί» του.

«Ο κύριος Μακρόν λέει "δεν έχουμε πρόβλημα με τον τουρκικό λαό αλλά με τον Ερντογάν". Κύριε Μακρόν εσύ θα έχεις προβλήματα μαζί μου για αρκετό καιρό. Στο έχω πει αρκετές φορές αλλά δεν ακούς. Δεν ξέρεις καν την ιστορία της Γαλλίας. Πριν αντιμετωπίσεις τον τουρκικό λαό, θα αντιμετωπίσεις την Τουρκία», δήλωσε μεταξύ άλλων σε ομιλία του ο Ρετζέπ Ταγίπ Εαρντγάν στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή την επέτειο των 40 ετών από το πραξικόπημα του 1980.

Turkish Pres Erdogan: [French Pres] Mr. Macron says ’not with Turkish people but we have problems with Erdogan’. Mr. Macron, you will have a lot of problems with me [for a long time]. I told you this many times but you don’t listen. You dont know France history either."

— Ahval (@ahval_en) September 12, 2020