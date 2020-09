Την ανησυχία των ΗΠΑ για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο στις δηλώσεις που έκανε στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κύπρο, λέγοντας παράλληλα πως οι αυξημένες εντάσεις δεν επιφέρουν οποιεσδήποτε λύσεις.

Ο κύριος Πομπέο τάχθηκε παράλληλα υπέρ της διπλωματικής οδού για την επίλυση των προβλημάτων, ενώ είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες για τα θαλάσσια ζητήματα.

Τυχόν διαφορές στην ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου και όχι μέσω της διπλωματίας των κανονιοφόρων, δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα, Σάββατο (12/9) με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη στην οποία παρίστατο ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Πομπέο εξέφρασε παράλληλα τη στήριξη της Ουάσιγκτον στο δικαίωμα της κυπριακής κυβέρνησης για εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης, ενώ τάχθηκε υπέρ μιας διευθέτησης του Κυπριακού που θα είναι επωφελής για όλους.

Από της πλευρά του ο Νίκο; Αναστασιάδης δήλωσε ότι η επίσκεψή του κυρίου Πομπέο, σε μια στιγμή κατά την οποία υπάρχουν κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, καταδεικνύει εύστοχα την ειλικρινή ανησυχία και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Εξέφρασε, παράλληλα, τη βαθιά εκτίμηση της Λευκωσίας προς την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη σταθερή θέση της αναφορικά με την καταδίκη των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και την ανεμπόδιστη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων.

Υποστήριξε επίσης τη θέση των ΗΠΑ ότι τυχόν διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου και όχι μέσω της διπλωματίας των κανονιοφόρων, εκφράζοντας ετοιμότητα για καθορισμό με την Τουρκία των θαλασσίων ζωνών στα βόρεια και δυτικά της Κύπρου, είτε μέσω διμερών διαπραγματεύσεων, είτε μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ο πρόεδρος της Κύπρου υπογράμμισε επίσης τη δέσμευσή του για επανέναρξη της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κράνς Μοντάνα, είπε όμως ότι είναι επιτακτική ανάγκη η Τουρκία να τερματίσει τις επιθετικές και προκλητικές ενέργειές της, όχι μόνο στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και σε σχέση με την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων.

Παράλληλα στο περιθώριο συνάντησης του Αμερικανού υπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, οι υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης και ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συναντίληψης υπεγράφη στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Κυπριακής Δημοκρατίας-ΗΠΑ στους τομείς ασφάλειας και άμυνας, και περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου για θέματα ασφάλειας, με την ονομασία CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security), το οποίο θα είναι κυπριακής ιδιοκτησίας, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αρχική χρηματοδότηση της ανέγερσης και λειτουργίας του Κέντρου.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δήλωσης Προθέσεων που υπεγράφη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ στις 6.11.2018.

Το Κέντρο CYCLOPS αποτελεί πρόγραμμα συνεργασίας, με τις ΗΠΑ να παρέχουν τεχνογνωσία και τεχνικό υλικό, ενώ θα εμπλακούν και σε προγράμματα εκπαίδευσης Κυπρίων εκπαιδευτών, με απώτερο στόχο την απόκτηση από αυτούς τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, για να εκπαιδεύουν οι ίδιοι αντίστοιχους λειτουργούς άλλων κρατών, κυρίως ομονοούντων γειτονικών (Train the Trainers concept). Τομείς εκπαίδευσης που θα προσφέρει το Κέντρο αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εξής ενότητες: συνοριακό έλεγχο και ασφάλεια, ασφάλεια λιμένων, τελωνειακούς ελέγχους στην ξηρά και στη θάλασσα, διαχείριση ΧΒΡΠ-Ε (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά) σε ειδικό εργαστήριο, και κυβερνοασφάλεια.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει τον χώρο, όπου θα ανεγερθεί, και τις υποδομές.

Σε συνεργασία με τον δήμο Λάρνακας, το υπουργείο Εξωτερικών επέλεξε χώρο ανέγερσης του Κέντρου κοντά στον Αερολιμένα Λάρνακας (περιοχή Μακένζη). Οι προδιαγραφές του χώρου είναι φιλικές προς το περιβάλλον και στόχος είναι η χρήση, στο μέγιστο δυνατόν, «πράσινης» τεχνολογίας, για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.

Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο αποχώρησε από το Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με ανάρτησή του στο Twitter είχε καλωσορίσει τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.

Στημ ανάρτησή του ο Nίκος Αναστασιάδης υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής γίνεται σε μία στιγμή με κρίσιμες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, λόγω των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και δείχνει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

«Με χαρά καλωσορίζω τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, σε μια στιγμή με κρίσιμες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, λόγω των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και δείχνει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Αναστασιάδης.

It is a pleasure to welcome the #US Secretary of State in #Cyprus. Dear @SecPompeo, your visit, at a time when crucial developments are taking place in the Eastern Mediterranean due to Turkey’s illegal actions, aptly the interest of the US in preserving stability in our region. pic.twitter.com/wG9zfFDAcG

