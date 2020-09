ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νέες Navtex δημοσίευσε σήμερα, Τρίτη (15/9), ο υδατογραφικός σταθμός της Αττάλειας, η πρώτη αφορά παράταση της παρουσίας του γεωτρύπανου «Γιαβούζ», εντός της κυπριακής ΑΟΖ μέχρι της 20 Οκτωβρίου για τη διεξαγωγή παράνομων ερευνών.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex:

TURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)

TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.

Ακόμα ανακοίνωσε άσκηση με πραγματικά πύρα στις 17 Σεπτεμβρίου σε περιοχή απέναντι από το Καστελόριζο και τη Ρόδο.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex:

TURNHOS N/W : 1155/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:52)

TURNHOS N/W : 1155/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 17 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 171400Z SEP 20.

Διαβάστε Ακόμα:

Yeni Şafak: To «Oruç Reis» θα κάνει ξανά έρευνες στη Μεσόγειο σε ένα μήνα με νέα Navtex

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Ζητά με αντι-NAVTEX την αποστρατικοποίηση της Χίου