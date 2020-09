Ο Νταν ΜακΝιλ απολύθηκε, όπως αναφέρει η Daily Star, μετά από σεξιστικό σχόλιο που ανάρτησε στα social media για το ντύσιμο της δημοσιογράφου Μαρία Τέιλορ κατά τη διάρκεια αγώνα για το NFL.

Ο ΜακΝιλ ανέβασε μια φωτογραφία της δημοσιογράφου και έγραψε: «Ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου ή παρουσιάστρια των βραβείων για τα ερωτικά βίντεο της χρονιάς;».

Το σχόλιο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media και ο ΜακΝιλ το έχει πια διαγράψει.

«Αγαπητέ Ντάνι αν θες να συνεχίσεις να κάνεις σεξιστικά σχόλια για 'μένα, μπορείς να φέρεις το μισογυνισμό σου στο επόμενο αθλητικό event που θα παρουσιάσω» του απάντησε η Μαρία Τέιλορ. «Κορίτσια να θυμάστε ότι μπορείτε να φοράτε ό,τι θέλετε» τόνισε η δημοσιογράφος.

Well Danny Dearest if you would like to continue making sexist comments about me...please bring your misogyny with you to the NBA Countdown double header I’ll be hosting tomorrow night. Hey ladies remember you can wear whatever you feel confident in! @670TheScore @DannyMac670 https://t.co/bN0H582isU

— Maria Taylor (@MariaTaylor) September 15, 2020