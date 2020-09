Τουλάχιστον δέκα νεκροί και αδιευκρίνιστος αριθμός αγνοουμένων είναι ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων ύστερα από την κατάρρευση πολυκατοικίας, στην πρωτεύουσα Μουμπάι της Ινδίας την Κυριακή .

Τα διεθνή πρακτορεία κατέγραψαν συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της τραγωγίας με τους διασώστες να σκάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια, αναζητώντας επιζώντες μέσα στα συντρίμμια.

September 21, 2020