Το Ταζ Μαχάλ, είναι και πάλι ανοιχτό για το κοινό αν και με αρκετούς περιορισμούς. Ο χώρος θα υποδέχεται πλέον μόλις 5000 επισκέπτες αντί για 20000 που ήταν το σύνηθες προ κορονοϊού.

Όλοι οι επισκέπτες θα θερμομετρούνται κατά την είσοδό τους στο χώρο από προσωπικό που θα φορά ειδικές ασπίδες προσώπου, μάσκες και γάντια. Οι τουρίστες θα μπορούν μεν να βγάλουν για λίγο τη μάσκα τους ώστε να φωτογραφηθούν, όμως το προσωπικό ασφαλείας του Ταζ Μαχάλ έχει οδηγίες να τους υπενθυμίζει να της βάζουν αμέσως μετά τη φωτογραφία.

The Taj Mahal has reopened after being closed for six months. Authorities in India reported nearly 87,000 new coronavirus infections across the country on Monday, with no signs of a peak yet. pic.twitter.com/Ioj8GwFZhs

— CBS News (@CBSNews) September 21, 2020