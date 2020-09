«Όσοι προσπαθούσαν να αγνοήσουν την Τουρκία, να επιβάλλουν τις θέσεις τους και τους χάρτες τους στην Ανατολική Μεσόγειο, προσεγγίζουν (τώρα) το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στον ΟΗΕ, επικρίνοντας την καθυστερημένη αντίδραση του Οργανισμού στην πανδημία COVID-19. «Ο ΟΗΕ απέτυχε για άλλη μια φορά», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα Ηνωμένα Έθνη, που αναγνώρισαν την ύπαρξη πανδημίας εβδομάδες αργότερα, δεν έδειξαν καμία παρουσία στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας ούτε στην κάλυψη των αναγκών», δήλωσε.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατά την πρώτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τη δομή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ένα Συμβούλιο με δομή που αφήνει τη μοίρα επτά δισεκατομμυρίων ανθρώπων στο έλεος πέντε χωρών δεν είναι δίκαιο και ούτε είναι βιώσιμο», τόνισε. Υπενθυμίζεται ότι τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στην 75η επέτειο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μεταφέροντας τις καλύτερες ευχές του και σημειώνοντας πως είναι ώρα και για αυτοκριτική.

Παράλληλα, δήλωσε πως η ίδρυση ενός κέντρου των Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη, «την εμπορική πρωτεύουσα της Τουρκίας και σταυροδρόμι ηπείρων», θα υποστήριζε τις παγκόσμιες προσπάθειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Video message by President Erdoğan at the High-Level Meeting held to commemorate the 75th anniversary of the United Nations pic.twitter.com/Cpbswu4wT3

— Turkish Presidency (@trpresidency) September 21, 2020