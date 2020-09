Ο 59χρονος, πρώην τροχονόμος ίδρυσε την εκκλησία της Τελευταίας Διαθήκης, προσηλυτίζοντας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα χιλιάδες πιστούς και φανατισμένους ακολούθους, λίγο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, στις αρχές της δεκαετίας του '90.

Πολλοί οπαδοί του υποστήριζαν ότι στον Τορόπ έβλεπαν τη μετενσάρκωση του Ιησού Χριστού και πως είχε έρθει στη γη για να σώσει τον κόσμο από τα αμαρτήματά του.

Κύριο πεδίο δράσης τους ήταν οι απομακρυσμένες επαρχίες της ρωσικής στέπας, όπου η πλειονότητα των κατοίκων ήταν αναλφάβητοι, φτωχοί αγρότες.

Το κοινόβιο της αίρεσης, που ίδρυσε ο Ρώσος απατεώνας, ιδρύθηκε το 1995 στην πόλη Κούραγκα της Σιβηρίας.

Σύμφωνα με μια έκθεση των ρωσικών αρχών, οι ακόλουθοι του Τορόπ και των δοξασιών του το 2010, υπολογίζονταν σε περίπου 10.000 σε όλο τον κόσμο.

Οι πιστοί στην Εκκλησία της Τελευταίας Διαθήκης, θεωρούσαν αμαρτία, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και τις χρηματικές συναλλαγές.

Russia’s FSB is storming the Siberian settlement of the Church of the Last Testament and has arrested its leader Vissarion, who says he’s a reincarnation of Jesus Christ and has some 4,000 avowed followers. Vissarion and his aides were taken away in helicopters, Mash reports. pic.twitter.com/CiION9ml7x

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 22, 2020