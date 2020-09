Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μπάρεντ Λέιτς, ο Σαρλ Μισέλ αποφάσισε ν' αναβάλλει την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 24-25 Σεπτεμβρίου, όπου θα συζητιόνταν εκτός των άλλων και οι πιθανές κυρώσεις στην Τουρκία, καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού.

Η Σύνοδος Κορυφής αναμένεται να διεξαχθεί μετά από μία εβδομάδα στις 1-2 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει ο Μπάρεντ Λέιτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έμαθε σήμερα ότι ένας αξιωματούχος ασφαλείας, με τον οποίο είχε στενή επαφή την περασμένη εβδομάδα, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Σαρλ Μισέλ έκανε το καθιερωμένο τεστ κορονοϊού χθες, Δευτέρα (20/9) και το οποίο βγήκε αρνητικό.

Σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στο Βέλγιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει μπει σε καραντίνα».

The @eucopresident has decided to postpone the special European Council meeting that was planned for 24 and 25 September to 1 and 2 October #EUCO

