Τη σκέψη που υπήρχε από τα μέσα Ιουνίου αποφάσισε να υλοποιήσει γη εταιρία Mars, αφού στο πλαίσιο της προσπάθειας εξάλειψης των κοινωνικών ανισοτήτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θ' αλλάξει την ονομασία της συσκευασίας αλλά και την εικόνα της με το πρόσωπο του ηλικιωμένου μαύρου αγρότη, ο οποίος εμφανίζεται είναι το έμβλημα της από τη δεκαετία του '40, ενώ αναφέρει ότι και το όνομα της συσκευασίας θα γίνει «Ben’s Original».

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε ακούσει χιλιάδες καταναλωτές, συνεργάτες μας και ενδιαφερόμενους απ' όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε ότι οι ανισότητες οι οποίες συνδέονται με το όνομα και το πρόσωπο του “Θείου Μπεν” (Uncle Ben) και όπως ανακοινώσαμε και τον Ιούνιο, δεσμευθήκαμε για αλλαγή. Θ' αλλάξουμε το όνομα μας σε "Ben’s Original" και θα αφαιρέσουμε την εικόνα από τις συσκευασίες μας για να δημιουργήσουμε μία πιο δίκαιη εικονογράφηση. Αυτή η αλλαγή σημαίνει τις φιλοδοξίες μας για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, ενώ θα διατηρήσουμε και τη δέσμευση μας να παράγουμε το καλύτερο ρύζι του κόσμου», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρίας Mars».

Προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί και κοινωνικές δράσεις.

«Δεν αλλάζουμε απλώς το όνομα και την εικόνα της συσκευασίας μας, αλλά επίσης αναλαμβάνουμε δράση για να βελτιώσουμε την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους και την ισότητα και αυτός είναι σκοπός του νέου brand να δημιουργήσει ευκαιρίες οι οποίες θα δημιουργούν ευκαιρίες και θα προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι».

«Η κοινότητα μας έχει αναλάβει κοινωνική δράση με προγράμματα τα οποία εξασφαλιζόσουν ότι οι κοινότητες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα θα έχουν πρόσβαση σε θρεπτικά γεύματα, τα οποία όλοι αξίζουμε. Επίσης βοηθάμε επιχειρηματίες από το χώρο της μαγειρικής όλων των χρωμάτων να έχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης για να μπορούν όλες οι ιδέες και οι φωνές τους ν' αναγνωριστούν από όλους.

Ακόμα η εταιρία προσθέτει ότι «στο Γκρίνβιλ του Μισισίπι, όπου το προϊόν παράγεται για περισσότερα από 40 χρόνια, επενδύουμε για αντιμετωπίσουμε ζητήματα που μολύνουν τις ΗΠΑ εδώ και αρκετές γενιές. Αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται να βελτιώσει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης για περισσότερους από 7.500 μαθητές της περιοχής, οι οποίοι επίσης θα έχουν πρόσβαση σε φρέσκο φαγητό».

Τέλος καταλήγει ότι οι συσκευασίες «Ben’s Original» θα ξεκινήσουν να παράγονται άμεσα και θα είναι έτοιμες για διάθεση στα ράφια των καταστημάτων στις αρχές του 2021.

We listened. And we learned. Moving forward, Uncle Ben's will be known as Ben’s Original™. Read our full statement to find out more about our brand's new purpose to create opportunities that offer everyone a seat at the table: https://t.co/0tSE0lnMa1 pic.twitter.com/741JQU1qTI

— Uncle Ben's USA (@UncleBens) September 23, 2020