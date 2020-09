Ο Ομπάμα έδωσε το κινητό του και κάλεσε τους πολίτες να του στείλουν μήνυμα για να του πουν τι θα ψηφίσουν.

«Στείλτε μου ένα sms στο 773-365-9687 , θέλω να μάθω τι σκέφτεστε και πώς σκοπεύετε να ψηφίσετε αυτή τη φορά» πρόετρεψε τους πολίτες.

Μάλιστα, πόσταρε μαζί και μια φωτογραφία του μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ, να κοιτούν ένα κινητό τηλέφωνο.

Υπενθυμίζεται ότι οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ είναι στις 3 Νοεμβρίου.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.

I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG

— Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020