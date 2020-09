Ο Tupac ζει! Ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε να πιστεύει η Καμάλα Χάρις, υποψήφια αντιπρόεδρος του Τζο Μπάιντεν, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα.

Η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνέντευξή της και όταν ρωτήθηκε ποιον θεωρεί τον καλύτερο εν ζωή ράπερ, απάντησε τον... Tupac παρά το γεγονός πως ο τελευταίος δολοφονήθηκε πριν 26 χρόνια.

Kamala Harris asked, who’s the best rapper alive?

She answers @2PAC

Then says “Not alive, I know, I keep doing that.”

Tries to think of another living rapper. “There’s some I would not mention right now because they should stay in their lane.” pic.twitter.com/MZJ5FZC4qP

— Emily Larsen (@emilyelarsen) September 25, 2020