Το συμβάν έλαβε χώρα την Κυριακή, όταν εντοπίστηκε στο χωριό Σιχάρι, στην επαρχία Ραμπούρ στο Πραντές, της Ινδίας, ένας πύθωνας ανήμπορος να κινηθεί μετά την κατανάλωση κάποιου μεγάλου θηράματος.

Οι δασοφύλακες που έσπευσαν στο σημείο καθησύχασαν τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι είχαν τρομοκρατηθεί και έσωσαν το ερπετό.

Μιλώντας στο ANI, ο Ρατζίβ Κουμάρ, υπεύθυνος δασοφύλακας της περιοχής, δήλωσε: «η ομάδα μας έφτασε στο σημείο αμέσως μόλις έβαλε την πληροφόρηση ότι βρέθηκε ένας πύθωνας στο χωριό Σιχάρι. Η ομάδα έσωσε και ελευθέρωσε το ερπετό στο κοντινό δάσος».

«Φαίνεται ότι κατανάλωσε μία μεγάλη κατσίκα και εξαιτίας αυτού δεν μπορούσε να κινηθεί. Οι ντόπιοι αρχικά φοβήθηκαν, αλλά αφού τους εξηγήσαμε ότι ο πύθωνας είναι ακίνδυνος και δεν είναι δηλητηριώδες φίδι, ηρέμησαν», προσέθεσε.

Rampur: A python was rescued from Sihari village on Saturday.

Rajiv Kumar, Divisional Forest Officer said, "It had consumed a large prey so it was not able to move. The python was released in the forest." (27.09.2020) pic.twitter.com/mkZH97V7vf

— ANI UP (@ANINewsUP) September 27, 2020