Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αρμενίας, Σούσαν Στεπανιάν, ένα τουρκικό F-16 κατέρριψε ένα αρμενικό αεροσκάφος τύπου SU-25, ο πιλότος του οποίου σκοτώθηκε.

«Σήμερα περίπου στις 10:30 το πρωί, τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από τη αεροδρόμιο «Ganja» στο Αζερμπαϊτζάν και πραγματοποίησαν επιθέσεις με βόμβες και πυραύλους εναντίον των χερσαίων δυνάμεων της Αρμενίας», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αρμενίας.

«Οι δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας της Αρμενίας απάντησαν με ρίψεις από πυραύλους εδάφους- αέρος. Κατά τη διάρκεια αερομαχιών και εν μέσω αντιαεροπορικών πυρών, ένα τουρκικό μαχητικό F-16 κατέρριψε ένα αεροσκάφος Su-25 της πολεμικής αεροπορίας της Αρμενίας στον εναέριο χώρο της Αρμενίας», προσέθεσε.

During this period, the air defense units of the RA AF carried out SAM missile fire. While the F-16 was performing a combat mission during anti-aircraft fire and the ensuing air battles, the Turkish fighter shot down a Su-25 fighter of the RA Air Force in the airspace of the RA.

