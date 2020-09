Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Γαλλίας ανέφερε πως το Rafale διατάχθηκε να επιχειρήσει για να συνδράμει αεροσκάφος που είχε χάσει την επαφή με τον πύργο ελέγχου και ότι του δόθηκε η άδεια να σπάσει το φράγμα του ήχου για να φθάσει εγκαίρως.

Το Rafale έσπασε το φράγμα του ήχου ανατολικά του Παρισιού, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ

