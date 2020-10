Σε νέο ρεσιτάλ προκλήσεων κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, κατέφυγε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στο τουρκικό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, σύμφωνα με την «Daily Sabah», ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανατολικής Μεσογείου.

«Παροτρύνω όλες τις χώρες να υποστηρίξουν τον αγώνα μας για μία δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος και άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο που χειρίζεται το ζήτημα.

«Παρασυρμένη από τις “κακομαθημένες” αξιώσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης, η Ε.Ε. Έχει μετατραπεί σ' έναν αναποτελεσματικό θεσμό», είπε και προσέθεσε:

«Η Τουρκία δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να εφαρμόζει τις δικές της πολιτικές για να διασφαλίσει τα διακαιώματα της στην ανατολική Μεσόγειο».

«Είναι στο χέρι της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης είτε να μετριάσουν τη διένεξη είτε να την αναζωπυρώσουν», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

LIVE — Erdoğan: Turkey has no other alternative but to apply its own policies by itself to secure its rights in the Eastern Mediterranean

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 1, 2020