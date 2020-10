«Η Χόουπ Χιξ διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό. Φοβερό! Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε. Στο μεταξύ, θα αρχίσουμε τη διαδικασία της καραντίνας!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, χωρίς να διευκρινίσει τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή πόσες ημέρες θα διαρκέσει η απομόνωση, ή το πού θα βρίσκεται.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020