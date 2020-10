Tο ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ μέσω Τwitter, γράφοντας «Θα το περάσουμε μαζί».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα των προεδρικών εκλογών, καθώς ο Τραμπ θα μπει σε καραντίνα εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε με κορονοϊό, «είναι καλά», διαβεβαίωσε ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, ο Σον Κόνλεϊ.

Ο Τραμπ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της περιόδου της «ανάρρωσής» του, πρόσθεσε ο Κόνλεϊ, τονίζοντας πως θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως.

Η αμερικανική προεδρία γνωστοποίησε παράλληλα ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα θα ακυρωθεί.

Στη χώρα που μετράει 200.000 νεκρούς από τον κορονοϊό, ο ίδιος ο πρόεδρός της υπήρξε βασική πηγή παραπληροφόρησης. Υποτίμησε τη σοβαρότητα της πανδημίας, αμφισβήτησε τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο Αντόνιο Φάουτσι, άργησε να δώσει οδηγίες για τη χρήση μάσκας, δήλωσε ότι παίρνει... χλωροκίνη για να προστατευτεί και έφτασε στο σημείο ακόμα και να αναρωτηθεί αν υπαρχει τρόπος να... καταναλώσει κανείς αντισηπτικά για να αποτρέψει την προσβολή από τον κορονοϊό.

Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι στενή του συνεργάτιδα είχε διαγνωστεί θετική και ότι θα έμπαιναν σε καραντίνα ο ίδιος και η Μελάνια: «Η Χόουπ Χιξ διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό. Φοβερό! Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε. Στο μεταξύ, θα αρχίσουμε τη διαδικασία της καραντίνας!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter,.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020