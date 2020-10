ΔΙΕΘΝΗ

Συγκεκριμένα ο ναύσταθμος της Αττάλειας εξέδωσε δύο αντι-Navtex ως απάντηση σε Navtex που είχε εκδώσει ο σταθμός Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού μας Ναυτικού για ασκήσεις στην περιοχή.

Αναλυτικότερα, η μια αντι-Navtex αφορά στην περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, σε περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο πρωτοκολλήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δέκα περίπου μήνες μετά την κατάθεσή του, ενώ η δεύτερη την περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Και οι δύο Navtex αφορούν στρατιωτικές ασκήσεις και η πρώτη θα λάβει χώρα στις 6 Οκτωβρίου και η δεύτερη στις 8 του μηνός.

Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν λίγο μετά την ανακοίνωση του κειμένου συμπερασμάτων από την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναφέρεται ότι η Τουρκία θα έχει επιπτώσεις εάν συνεχίσει την επιθετική της συμπεριφορά.

Αναλυτικά το κείμενο των δύο Navtex

TURNHOS N/W : 1228/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN HA62-582/20 REGARDING AN AREA IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA TRANSMITTED BY AN UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY THE AUTHORIZED ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 08 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

35 36.00 N - 029 38.00 E

35 36.00 N - 029 59.00 E

35 04.00 N - 029 59.00 E

35 04.00 N - 029 38.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 081000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1227/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN HA60-579/20 REGARDING AN AREA IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA TRANSMITTED BY AN UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY THE AUTHORIZED ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 06 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N - 028 05.00 E

34 40.00 N - 029 20.00 E

34 10.00 N - 029 20.00 E

34 10.00 N - 028 05.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 061000Z OCT 20.

