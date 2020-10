Οι κάτοικοι της περιοχής βόρειων Κουρίλων-Σαχαλίνης εντόπισαν εκατοντάδες νεκρά θαλάσσια ζώα στις ακτές της νήσου Παραμουσίρ, γράφει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Novaya Gazeta επικαλούμενη το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο АСТВ και αναρτήσεις κατοίκων της περιοχής στο Facebook.

H Greenpease χαρακτήρισε το συμβάν οικολογική καταστροφή και ζήτησε από τις ρυθμιστικές αρχές προστασίας της φύσης, του καταναλωτή, το υπουργείο Άμυνας και την γενική εισαγγελία να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφής.

Dead sea creatures on Khalaktyrsky Beach in Kamchatka. Surfers & divers suffering fevers, sore throats & burned corneas. Turns out oil products & phenol up to 4x normal levels. No explanation from authorities. Some suspect military exercises. @greenpeaceru https://t.co/k57lrzxrSd pic.twitter.com/bVVpRixwxF

— Alec Luhn (@ASLuhn) October 2, 2020