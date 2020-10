Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή πορεία ανάρρωσης από τον κορονοϊό και ορισμένα από τα ζωτικά του σημεία κατά τις τελευταίες 24 ώρες ήταν πολύ ανησυχητικά, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομασθεί, δήλωσε ότι «οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα του Τραμπ».

Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις του γιατρού του Λευκού Οίκου Σον Κόνεϊ ο οποίος δήλωσε λίγη ώρα πριν ότι ο Τραμπ δεν παίρνει οξυγόνο, είναι απύρετος εδώ και 24 ώρες, και «είναι πολύ καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει πενθήμερη αγωγή με ρεμδεσιβίρη, διευκρίνισε ο γιατρός, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα της παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο.

Τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο, όλο και περισσότεροι -πρώην και νυν- συνεργάτες του βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό.

Το τελευταίο κρούσμα κορονοϊού που έγινε γνωστό είναι ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, Μπιλ Στέπιεν. Η είδηση, την οποία αρχικά μετέδωσε το Politico και στη συνέχεια επιβεβαίωσε η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, έγινε γνωστή λίγες ώρες αφού ο Τραμπ εισήχθη στο νοσοκομείο.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο οποίος είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση στον Λευκό Οίκο κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο που άφησε κενή ο θάνατος της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ πήρε η Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ έγινε ο δεύτερος πολιτικός ο οποίος γνωστοποίησε πως έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2. «Ευτυχώς δεν έχω συμπτώματα και νιώθω καλά» έγραψε στο Twitter ο Τίλις.

Tonight my COVID-19 test came back positive. I’m following the recommendations of my doctor. Thankfully, I have no symptoms and feel well. COVID is a very contagious virus. If you were exposed or start to display symptoms, please call your doctor, self-isolate, and get tested. pic.twitter.com/fwc826dkvQ

Όπως και ο γερουσιαστής Μάικ Λι, ο πρώτος που ανακοίνωσε πως μολύνθηκε από τον κορονοϊό, ο Τίλις είναι μέλος της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας, που θα πρέπει να εγκρίνει τον διορισμό της Έιμι Κόνι Μπάρετ προτού διεξαχθεί ψηφοφορία στην ολομέλεια. Αρκετά μέλη της επιτροπής παρέστησαν στην εκδήλωση το Σάββατο.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Νοτρ Ντέιμ, ο Τζον Τζένκινς, που παρέστη επίσης στην εκδήλωση, ανακοίνωσε επίσης ότι διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί.

Παράλληλα και η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κονγουέι έκανε γνωστό πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό και τέθηκε σε απομόνωση. «Τα συμπτώματά μου είναι ήπια (ελαφρύς βήχας) και νιώθω καλά. Άρχισε διαδικασία καραντίνας, σε συνεννόηση με γιατρούς», ανέφερε η Κονγουέι μέσω Twitter.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.

As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020