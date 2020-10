Πρόκειται για τον Βρετανό Μάικλ Χόουτον από το πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα στον Καναδά και τους Αμερικανούς Χάρβεϊ Άλτερ από το εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και Τσαρλς Ράις από το πανεπιστήμιο Ροκφέλερ στη Νέα Υόρκη.

Οι τρεις επιστήμονες επιβραβεύονται για την «αποφασιστική συμβολή» τους στον αγώνα για την καταπολέμηση της ηπατίτιδας, «ένα μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, που προκαλεί κίρρωση και καρκίνο του ήπατος», στον κόσμο, ανακοίνωσε η επιτροπή απονομής των Νόμπελ.

Οι τρεις επιστήμονες ανακάλυψαν τον ιό της ηπατίτιδας C και αποκάλυψαν ουσιαστικά τις αιτίες της χρόνιας ηπατίτιδας.

Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής/Φυσιολογίας συνοδεύεται από το ποσό των 9 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

