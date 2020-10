Φορώντας μάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος βάδισε από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προεδρικό ελικόπτερο για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτήριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απάντησε «ευχαριστώ πάρα πολύ».

BREAKING: Pres. Trump gives a thumbs up as he leaves Walter Reed Medical Center, where he was admitted Friday after testing positive for COVID-19.

The president did not answer a shouted question about others in his orbit who have tested positive. https://t.co/DWSBofwQdM pic.twitter.com/gZfv8b5BkH

— ABC News (@ABC) October 5, 2020