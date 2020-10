Η διάσημη πορνοστάρ ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια καθώς φέρεται πως είχε σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια εξαγόρασε τη σιωπή της.

Σε αυτή τη νέα ηχογράφηση που ήρθε στη δημοσιότητα από την άλλοτε φίλη και σύμβουλο της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ, η Μελάνια Τραμπ ακούγεται να αποκαλεί την Στορμ ως «τσ@@@α του πορνό»!

Η Γουόλκοφ που κυκλοφόρησε πρόσφατα και το βιβλίο «Η Μελάνια κι εγώ», έδωσε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα από συζήτησή της με την Τραμπ, στο podcast Mea Culpa που παρουσιάζει ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κοέν.

Εκεί η Μελάνια Τραμπ ακούγεται να λέει στη Γουόλκοφ πως η Ντάνιελς φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Vogue από τη διάσημη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς.

«Πήγαινε γκούγκλαρέ το και θα το διαβάσεις. Η Άνι Λίμποβιτς φωτογράφισε την τσ@@@α του πορνό και οι φωτογραφίες θα δημοσιευτούν είτε στο τεύχος Σεπτεμβρίου είτε στο τεύχος Οκτωβρίου» ακούγεται να λέει η Μελάνια.

Και όταν η Γουόλκοφ τη ρωτά, «τι εννοείς φωτογράφισε την τσ@@@α του πορνό;», εκείνη απαντά «Τη Στόρμι», με την πρώην σύμβουλο της Μελάνια να αντιδρά με έκπληξη. «Α δεν το διάβασες; Εχθές μαθεύτηκε. Θα είναι στη Vogue. Τη φωτογράφισε η Λίμποβιτς» λέει η Τραμπ.

Όμως οι... αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί. Σε ένα δεύτερο ηχητικό απόσπασμα που διέρρευσε, η Μελάνια χαρακτηρίζει τον σύζυγό της ως τον «δημοφιλέστερο Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο όλων των εποχών».

«Βγαίνει έξω και βλέπεις τόσο κόσμο. Έχει τεράστια βάση οπαδών. Ξέρεις, όταν ταξιδεύει. Φυσικά – είναι ο δημοφιλέστερος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος όλων των εποχών. Τα ΜΜΕ είναι φιλελέυθερα, δεν είναι εκεί, αλλά αν πας στις κεντρικές περιοχές της χώρας όλοι είναι… ακόμη κι όταν εγώ ταξιδεύω και πάω σε διάφορα μέρη, όλοι είναι θαυμάσιοι, έτσι δεν είναι;», συμπληρώνει η Μελάνια.

