Ο Τραμπ έφτασε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα και κατέβηκε από το ελικόπτερό του φορώντας μια λευκή, χειρουργική μάσκα, την οποία όμως έβγαλε όταν έφτασε στο μπαλκόνι για να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβαθμίζει τακτικά τη σοβαρότητα της επιδημίας, από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Αψηφά συχνά τους κανόνες για τήρηση αποστάσεων και αγνοεί τις συστάσεις των ειδικών του Λευκού Οίκου ενώ κορόιδεψε τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ τους την προηγούμενη Τρίτη επειδή φορά μάσκα σε όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει, ακόμη κι αν βρίσκεται σε απόσταση από άλλους.

Η κίνησή του να βγάλει τη μάσκα του αφού ανέβηκε τις σκάλες για τη νότια είσοδο του Λευκού Οίκου, αν και βρισκόταν σε απόσταση από τους δημοσιογράφους, και η επιμονή του ότι οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να φοβούνται τον κορονοϊό, προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις κάποιων γιατρών.

«Άκουσα έντρομος να δηλώνει ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε την covid-19», δήλωσε ο Ουίλιαμ Σάφνερ καθηγητής προληπτικής ιατρικής και μολυσματικών ασθενειών στο Vanderbilt University Medical Center στο Νάσβιλ. «Είναι μια ασθένεια που σκοτώνει περίπου χίλιους ανθρώπους την ημέρα, έχει τορπιλίσει την οικονομία, έχει δημιουργήσει ανέργους. Είναι ένας ιός τον οποίο πρέπει να σεβόμαστε και να φοβόμαστε», τόνισε.

Έντονη ήταν η αντίδραση και των Δημοκρατικών. «Πρόκειται για μια τραγική απουσία ηγετικής ικανότητας», σχολίασε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς στο Twitter ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία για το γεγονός ότι ο Τραμπ παρουσιάζει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που νίκησε τον κορονοϊό και βγήκε πιο ισχυρός από τη δοκιμασία αυτή. «Αν ο πρόεδρος επιστρέψει στην προεκλογική του εκστρατεία, θα είναι ένας ανίκητος ήρωας, ο οποίος όχι μόνο γλίτωσε από όλα τα βρόμικα κόλπα των Δημοκρατικών, αλλά και από τον κινεζικό ιό», πρόσθεσε.

This is a tragic failure of leadership. https://t.co/gw18Wllxhj

Ο Μπάιντεν ανήρτησε στο Twitter δύο φωτογραφίες, μία δική του να φορά μάσκα και τον Τραμπ να βγάζει τη μάσκα του. Στη λεζάντα έγραφε: «Οι μάσκες έχουν σημασία. Σώζουν ζωές».

Η σοβαρότητα της ασθένειας του Τραμπ είναι αντικείμενο πολλών εικασιών, με κάποιους ειδικούς να εκτιμούν ότι ένας υπέρβαρος ηλικιωμένος άνδρας ανήκει στην κατηγορία αυτών που μπορεί να εμφανίσουν επιπλοκές από τον κορονοϊό, ακόμη και να πεθάνουν.

To hashtag #GaspingForAir (δυσκολεύεται να αναπνεύσει) έχει γίνει viral στο Twitter αφότου ο Αμερικάνος πρόεδρος εμφανίστηκε σε βίντεο από το μπαλκόνι του Λευκού Οίκου να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

As a physician & lifelong asthmatic this makes me physically uncomfortable to watch. Using accessory muscles to breathe is painful & terrifying. Your jaw hurts from clenching. Shoulders & ribs from working to breathe.

He needs to be resting, not staging photo ops. #GaspingForAir pic.twitter.com/k6MfVA2PJd

— Mama Doctor Jones | Danielle Jones, MD (@MamaDoctorJones) October 6, 2020