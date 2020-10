Ένας από τους ακολούθους του Τραμπ, ενεργό μέλος του αμερικανικού στρατού που ταξίδεψε με τον πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκε θετικός στην νόσο, ανέφερε στο Twitter ένας ρεπόρτερ του Bloomberg News, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές.

Το Bloomberg και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν επίσης ότι ένας στρατιωτικός βοηθός του Τραμπ έχει COVID-19.

NEWS: One of the president's military aides, Coast Guard aide Jayna McCarron, has coronavirus, sources tell me. And so does one of the president's valets, who is also active duty military, and traveled with the president last week.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) October 6, 2020