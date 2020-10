Η πύλη διέλευσης που έστησε το ψευδοκράτος προς τα Βαρώσια άνοιξε λίγο μετά από τις 12 το μεσημέρι, με τους παρευρισκόμενους να έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο παραλιακό μέτωπο της περίκλειστης πόλης.

Στο σημείο εισόδου βρίσκονταν άνδρες με πολιτικά που αφαίρεσαν τα πρόχειρα κιγκλιδώματα, ενώ δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος σε όσους μπήκαν. Ανάμεσα τους και κάποιοι που ήταν τυλιγμένοι με τις σημαίες της Τουρκίας αλλά και του ψευδοκράτους.

Ήδη οι πρώτες εικόνες από την περιοχή που μεταφέρονται από τα τουρκικά Μέσα έχουν προκαλέσει πικρία.

Η απόφαση των Τούρκων έχει κατακριθεί από τον πολιτικό κόσμο, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για παραβίαση των αποφάσεων του ΟΗΕ.

«Η απόφαση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Ελλάδα πρόκειται να στηρίξει όλες τις σχετικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα σύνορα της Ευρώπης, το περίγραμμα όχι μόνο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας αλλά και του ίδιου του αξιακού της φορτίου αμφισβητείται όταν μια τρίτη χώρα, η Τουρκία, παραβιάζει δικαιώματα δύο μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου» έχει σχολιάσει ο κ. Μητσοτάκης για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Video | #Turkish Cypriot coast of #Maras reopens

Coastal area of abandoned town of Maras in Turkish #Cypriot city of Gazimagusa reopens for public use pic.twitter.com/FJqCc7TYAl

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 8, 2020