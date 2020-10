Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, που συνεισφέρει καθημερινά στην ενίσχυση της αίσθησης αδελφοσύνης, βραβεύεται «για τις προσπάθειες καταπολέμησης της πείνας, για την συμβολή του στην βελτίωση των ειρηνευτικών συνθηκών στις ζώνες που πλήττονται από συρράξεις και για τον ρόλο του ως κινητήριας δύναμης στις προσπάθειες για την παρεμπόδιση της χρησιμοποίησης του λιμού ως πολεμικού όπλου», δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής του Νόμπελ Μπέριτ Ράις-Αντερσεν.

«Είμαι μια στιγμή υπερηφάνειας, ένα αληθινό κατόρθωμα», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος μετά την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Η νορβηγική επιτροπή του Νόμπελ, σημείωσε πως η ανάγκη εξεύρεσης πολυμερών λύσεων είναι σήμερα «πιο ορατή από ποτέ».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020