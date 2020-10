Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων και οι χρήστες του διαδικτύου αναγνώρισαν τη βουλευτή των Εργατικών, Siobhain McDonagh.

Η βουλευτής διακρίνεται να καθαρίζει τα γυαλιά της με τη χειρουργική μάσκα, ενώ είναι καθισμένη ακριβώς πίσω από τον βουλευτή των Εργατικών Andrew Slaughter, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε τον λόγο.

Πολλοί ήταν οι χρήστες του Twitter που σχολίασαν τη νοημοσύνη της βουλευτού. Καθώς έκαναν την εμφάνισή τους σχόλια όπως, «ελπίζω προηγουμένως να μην την είχε φορέσει ή να μην σχεδιάζει να τη φορέσει».

«Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουν το ζήτημα αυτοί που μας εκπροσωπούν και περιμένουν τις ψήφους μας» και «ας μας προστατεύσει ο Θεός αν αυτή είναι η νοημοσύνη των βουλευτών μας».

