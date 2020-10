ΔΙΕΘΝΗ

Δημοσίευμα των New York Times, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ενώ βρισκόταν στην προεδρική σουίτα του στρατιωτικού νοσοκομείου Walter Reed, στο οποίο νοσηλευόταν είχε μοιραστεί μία ιδέα με στενούς του συνεργάτες.

Ήθελε όταν θα πάρει εξιτήριο να φορέσει ένα μπλουζάκι του Σούπερμαν κάτω από το κουστούμι του και εμφανιστεί δημόσια δείχνοντας ότι δεν είναι καλά, στη συνέχεια ήθελε να σκίσει το πουκάμισο και να το αποκαλύψει, σε μία κίνηση που θα συμβόλιζε τη δύναμη. Τελικά μάλλον ευτυχώς για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η συγκεκριμένη ιδέα δεν προχώρησε.

One idea Trump considered while still at Walter Reed was wearing a Superman T-shirt under his dress shirt as he left the hospital.@maggieNYT https://t.co/msKt8t66Hy pic.twitter.com/xOyUOkb7oh — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) October 10, 2020

Βέβαια και μόνο το δημοσίευμα στήθηκε αφορμή ώστε το Twitter να πάρει «φωτιά» και τους χρήστες να περιγελούν την ιδέα του Ντόναλντ Τραμπ.

The Real Donald Trump playing Superman pic.twitter.com/ZeN4EHniaA — Outspoken (@Out5p0ken) October 11, 2020

Is it a bird? Is it a plane? It’s Twitter melting down over the idea of Trump ripping shirt to reveal Superman costume underneath https://t.co/3jNA6uyC4v #

🤔Just throwing this out there! Trump comfortable in his own skin and body, shattering the stereotype! 😁✊🤢🤮for haters💩 — Dora Brown (@DoraBro96090357) October 11, 2020

The NYT reports that Trump toyed with a bizarre idea of wearing a Superman t-shirt underneath his dress shirt which he would reveal at his White House mini-rally yesterday, after first pretending to be weak & frail.

You can't make this shit up. pic.twitter.com/Wv0zBhNrg7 — Charles Campisi (@1813Doncarlo) October 11, 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βγει άρον άρον από το νοσοκομείο στήνωντας ένα επικοινωνιακό σόου.

Φορώντας μάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε βαδίσει από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προεδρικό ελικόπτερο για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτήριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια βγήκε από το ελικόπτερο, συνεχίζοντας να φορά μάσκα, όμως στη συνέχεια ανέβηκε μερικά σκαλιά, έβγαλε τη μάσκα, ύψωσε ξανά τον αντίχειρα, στάθηκε μπροστά στις κάμερες με το πρόσωπο ακάλυπτο και δήλωσε πως αισθάνεται «πολύ καλά».

Μάλιστα σε σειρά τοποθετήσεων του μειώνει τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού, λέγοντας συνεχώς ότι «δεν είναι μεταδοτικός» και στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη νοσηλεία του στο Fox Business Network

Είχε δηλώσει: «Επανήλθα διότι είμαι ένα τέλειο δείγμα ανθρώπου».

Το Σάββατο (10/10) πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια ομιλία σε ένα πλήθος εκατοντάδων υποστηρικτών του, παρότι είχαν μοιραστεί 2.000 προσκλήσεις, δηλώνοντας ότι ο κορονοϊός «θα εξαφανιστεί» πολύ σύντομα, «αρχίζει να εξαφανίζεται».

«Θέλω να ξέρετε ότι το έθνος μας θα νικήσει αυτόν το φρικτό κινεζικό ιό», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Παράγουμε θεραπείες και ισχυρά φάρμακα, θεραπεύουμε τους ασθενείς, θα το ξεπεράσουμε και το εμβόλιο θα έρθει πολύ, πολύ γρήγορα, σε χρόνο ρεκόρ», διαβεβαίωσε.

«Η επιστήμη και η ιατρική θα εξαλείψουν τον κινεζικό ιό μια για πάντα. Θα τον ξεφορτωθούμε από όλο τον κόσμο. Βλέπετε τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη, στον Καναδά..., όμως αυτό θα εξαφανιστεί, αρχίζει να εξαφανίζεται και τα εμβόλια θα βοηθήσουν», εκτίμησε.

