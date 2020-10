ΔΙΕΘΝΗ

Συγκεκριμένα αργά το βράδυ της Κυριακής (11/10) ο ναύσταθμος της Αττάλειας εξέδωσε navtex σύμφωνα με την οποία το «Oruc Reis» συνοδευόμενο από τις φρεγάτες «Ataman» και «Cengizhan», θα διεξάγει σεισμικές έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι έρευνες θα έχουν διάρκεια από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, συγκεκριμένα θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Το βορειοτερο σημειο της navtex είναι ανάμεσα στα 6 και 12 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο, άρα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

#BREAKING #Turkey publishes new NAVTEX for the Oruc Reis. ▪️The Oruc Reis will conduct seismic research in the #EastMediterranean between October 12 and 22. pic.twitter.com/gzoVKhi50B — EHA News (@eha_news) October 11, 2020

Μάλιστα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε μήνυμα του στο Twitter, έγραψε «Oruc Reis».

Oruç Reis — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 11, 2020

Αυτό αποτελεί «τορπίλη» στην κατάσταση εξομάλυνσης που υπήρχε τον τελευταίο καιρό και ενώ αναμενόταν η έναρξη των διερευνητικών επαφών.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex:

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

