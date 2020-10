"Οι νέες μορφές δημοπρασιών είναι ένα ωραίο παράδειγμα του πώς η βασική έρευνα μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει επινοήσεις που ωφελούν την κοινωνία", ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ακαδημία.

"Οι δημοπρασίες βρίσκονται παντού και επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Οι φετινοί βραβευθέντες για τις οικονομικές επιστήμες Πολ Μίλγκρομ και Ρόμπερτ Γουίλσον βελτίωσαν τη θεωρία δημοπρασιών και επινόησαν νέες μορφές δημοπρασιών, προς όφελος των πωλητών, των αγοραστών και των φορολογουμένων σε όλο τον κόσμο", γράφει το επίσημο προφίλ του Βραβείου Νόμπελ στο Τwitter.

This year’s Economic Science Laureates, Paul Milgrom and Robert Wilson, have not just clarified how auctions work and why bidders behave in a certain way, but used their theoretical discoveries to invent entirely new auction formats for the sale of goods and services.#NobelPrize

