Να τερματίσει την εσκεμμένη πρόκληση προς την Ελλάδα καλεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τουρκία με ανακοίνωση της εκπροσώπου του.

Οι ΗΠΑ αποδοκίμασαν την χθεσινή ανακοίνωση της Τουρκίας για αποστολή του ερευνητικού Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγορεί την Άγκυρα πως «οξύνει τις εντάσεις» και μάλιστα «σκοπίμως» και πως με αυτό τον τρόπο «περιπλέκει την επανάληψη των συνομιλιών με την Ελλάδα».

«Εξαναγκασμός, απειλές, εκφοβισμός και στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα αμβλύνουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει αυτήν την εσκεμμένη πρόκληση και να ξεκινήσει αμέσως διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορταγκους.

The U.S. deplores Turkey's announcement of renewed Turkish survey activity in areas where Greece also asserts jurisdiction in the Eastern Mediterranean. We strongly urge Turkey to end this calculated provocation and allow exploratory talks with Greece. https://t.co/Oc8zyJssj6

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 13, 2020