«Φωτιά» έχει πάρει η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να κάνει μία εμετική ανάρτησή στο Twitter.

Συγκεκριμένα ανέβασε μία μονταρισμένη φωτογραφία, στην οποία εμφανίζει τον Τζο Μπάιντεν να είναι πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, περιστοιχισμένος από ηλικιωμένους οι οποίοι επίσης βρίσκονται πάνω σε αναπηρικά αμαξίδια, τη στιγμή μάλιστα που οι δύο υποψήφιοι την Τρίτη έδιναν «μάχη» για την ψήφο των ηλικιωμένων.

Ο Τραμπ συνοδεύει τη φωτογραφία έχοντας σαν λεζάντα το σύνθημα «Biden for resident», παραφράζοντας το «Biden for president» (Μπάιντεν για πρόεδρος), υπονοώντας ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών είναι έτοιμος για να μπει σε κάποιο γηροκομείο και αφήνοντας για ακόμα μία φορά υπόνοιες για τη σωματική και τη νοητική κατάσταση του Τζο Μπάιντεν.

Πολλοί χρήστες πάντως απαντώντας στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, σχολιάζουν ότι αυτός είναι που νόσησε από κορονοϊό ή τη δική του υγεία είναι κλονισμένη, ανφέροντας ότι ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών είναι σε καλύτερη σωματική κατάσταση παρότι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος και αναρτώντας βίντεο στα οποία ο Τζο Μπάιντεν αναβαίνει δύο δύο τα σκαλιά για ν' ανέβει σε αεροσκάφος.

You maybe 2 years younger than Biden but Biden is clearly in better shape....better mentally and physically pic.twitter.com/ja1yL84Rhf

— R C🌊 #TrumpMustGo #BidenHarris2020🌊🌊🌊 (@rose_rcw) October 14, 2020