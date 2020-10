Μία ημέρα μετά από τον χορό του στην Πενσυλβάνια, έδωσε ένα ακόμα σόου μπροστά στο -ως επί το πλείστον δίχως μέτρα προστασίας- κοινό του στην Αϊόβα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ζήλεψε τους... ροκ σταρ, μόνο που δεν πέταξε στους ακροατές του κάποια κιθάρα, αλλά την γραβάτα του!

«Να την βγάλω ή όχι; Τι νομίζετε;» ρώτησε ο Τραμπ με το κοινό να τον παροτρύνει να το κάνει. Αφού λοιπόν, φόρεσε και ένα καπελάκι, έλυσε τη γραβάτα του και την πέταξε στον κόσμο, με τον ίδιο να γελά και να λέει: «Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Νιώθω ωραία. Τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλύτερα».

"Should I take off the tie, or no?" -- Trump is now doing costume change pic.twitter.com/arWMoaEBt6

— Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2020