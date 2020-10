Τους καλοκαιρινούς μήνες η Ευρώπη κατάφερε να ανακάμψει αλλά πλέον η κατάσταση θυμίζει σε πολλές περιπτώσεις την εικόνα της περασμένης Άνοιξης.

Ήδη τα νέα κρούσματα ανέρχονται σε περίπου 100.000 ημερησίως και έχει ξεπεράσει με διαφορά τις ΗΠΑ, όπου κατά μέσον όρο καταγράφονται περισσότερα από 51.000 κρούσματα καθημερινά.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χαλάρωσαν τα lockdowns στη διάρκεια του καλοκαιριού για να αναζωογονηθούν οι οικονομίες τους που είχαν ήδη πληγεί από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Όμως αναπόφευκτα, τα νέα περιοριστικά μέτρα επιστρέφουν.

Η Γαλλία επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλείνουν σχολεία, ακυρώνουν προγραμματισμένα χειρουργεία και επιστρατεύουν φοιτητές της Ιατρικής καθώς οι επιβαρυμένες αρχές αντιμετωπίζουν το εφιαλτικό σενάριο μιας επανεμφάνισης του κορονοϊού στις αρχές του χειμώνα.

«Θα το ξεπεράσουμε αν παραμείνουμε ενωμένοι», είπε ο πρόεδρος Μακρόν, σε συνέντευξή του στην εθνική τηλεόραση.

Στην Αγγλία ο Μπόρις Τζόνσον αντιστέκεται στο ενδεχόμενο ενός εθνικού lockdown, όπως ζητά η αντιπολίτευση, αλλά όλοι βρίσκονται εν αναμονή της ανακοίνωσης νέων αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων.

“We need action on a national level”

London Mayor Sadiq Khan says the government have “completely failed” with test and tracing and he will “continue to call for a short national circuit breaker” as London will move to Tier 2 of Covid-19 restrictionshttps://t.co/eizIaspU89 pic.twitter.com/SIuyktqVwE

— BBC News (UK) (@BBCNews) October 15, 2020