Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο δίκτυο του FOX και μεταξύ άλλων είπε πως: «Αν νικήσει ο Μπάιντεν, η Κίνα θα έχει τον έλεγχο των ΗΠΑ». Φρόντισε μάλιστα να το υπογραμμίσει κάνοντας και σχετικό tweet.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διοικούνται από άλλους ανθρώπους» προσέθεσε.

Όσο για τις δημοσκοπήσεις που τον θέλουν σταθερά πίσω με διψήφιες διαφορές από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, είχε και για αυτές απάντηση.

«Την τελευταία φορά οι δημοσκοπήσεις ήταν λάθος. Και τώρα είναι ακόμα πιο λάθος» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

If Biden wins—China will OWN the United States... pic.twitter.com/lFGOlCf82y

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020