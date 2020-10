ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλο μέρος του τουρκικού στόλου στέλνει σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, κλιμακώνοντας την ένταση, καθώς πέραν των πολεμικών πλοίων που συνοδεύουν το «Oruc Reis», ανακοίνωσε τρεις νέες Navtex.

Συγκεκριμένα ο υδατογραφικός σταθμός της Αττάλειας ανακοίνωσε άσκηση με πραγματικά πυρά στην ανατολική Μεσόγειο στις 22-23 Οκτωβρίου.

Επίσης υδατογραφικός σταθμός της Σμύρνης ανακοίνωσε δύο ασκήσεις με πραγματικά πυρά στις 19-21 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι οι ασκήσεις αφορούν κυρίως παράκτιες περιοχές και είναι μακριά από την περιοχή που βρίσκεται το «Oruc Reis» και η συνοδεία του.

Όλα αυτά μάλιστα τη στιγμή που οι ηγέτες κάνουν μία τελευταία έκκληση για να σταματήσει την ένταση, με τον Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι την επόμενη φορά, θα υπάρξουν αποφάσεις.

Αναλυτικά οι τρεις Navtex:

TURNHOS N/W : 1290/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:05)

TURNHOS N/W :1290/20

MEDITERRANEAN SEA

1.GUNNERY EXERCISE, ON 22 AND 23 OCT 20 FROM 0600Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 41.94 N - 031 05.03 E

36 31.90 N - 031 01.93 E

36 25.95 N - 031 29.97 E

36 36.95 N - 031 32.93 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231500Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1292/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:08)

TURNHOS N/W : 1292/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 19.07 N - 026 13.08 E

40 19.07 N - 025 57.97 E

40 36.93 N - 025 57.97 E

40 36.93 N - 026 04.95 E

40 35.75 N - 026 20.00 E

40 22.00 N - 026 20.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1293/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:09)

TURNHOS N/W : 1293/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 22.07 N -026 20.03 E

40 35.00 N -026 51.00 E

40 38.98 N -026 48.98 E

40 36.07 N -026 24.48 E

40 35.82 N- 026 20.03 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

