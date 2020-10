Όπως αναφέρουν τα Μέσα της πόλης πρόκειται για έναν άνδρα ασιατικής καταγωγής που έχει κρεμαστεί στον ουρανοξύστη και δείχνει διατεθειμένος να κόψει το σχοινί αν δεν συναντήσει τον Πρόεδρο.

Μάλιστα ο ίδιος δημοσίευσε και βίντεο όπου μεταξύ άλλων αναφέρει πως αν προσπαθήσουν να τον ανεβάσουν πάνω θα κόψει το σχοινί, ενώ σημειώνει πως: «Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να διαμαρτυρηθώ».

BREAKING: Longer video of man dangling from Chicago’s Trump Tower for over 2 hours, demanding to speak to President Trump — message: pic.twitter.com/RwJGAH3jzD

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο άνδρας ανέβηκε εκεί τα ξημερώματα της Δευτέρας -ώρα Ελλάδας- και συνεχίζει να βρίσκεται κρεμασμένος για πάνω από τέσσερις ώρες.

#BREAKING Man dangling from rope on 16th floor of Trump Tower, threatening suicide. @Chicago_Police negotiating right now...going on more than an hour.

Crowds gathering around on Wabash. Street closed. I’m working to learn more. @cbschicago pic.twitter.com/7DyYEEmBPl

— Steven Graves (@StevenGravesTV) October 19, 2020