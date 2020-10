Αστυνομικοί παρέλασαν, κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησής τους, χωρίς μπλούζες και επιδόθηκαν σε διάφορες «αθλοπαιδιές» «που έδειχναν τη δύναμή τους».

Στην παρέλαση, που έγινε στο Κάιρο. συμμετείχαν περίπου 1.500 αστυνομικοί.

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες έσπαζαν με βαριοπούλα τσιμεντένια μπλοκ που κρατούσαν συνάδελφοί τους, συναρμολογούσαν όπλα όντες στον βυθό μίας πισίνας και στέκονταν προσοχή πάνω σε μια πλατφόρμα. Κάποια στιγμή φαίνεται να γονατίζουν, καθώς περνούν μπροστά από τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, έναν πρώην στρατηγό και διάφορους επίτιμους προσκεκλημένους.

