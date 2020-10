Ο Σαρλ Μισέλ και οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών θα συζητήσουν τον τρόπο που θα κινηθούν από τη στιγμή που η κατάσταση με τον κορονοϊό δεν εμφανίζει βελτίωση.

Ευρωπαϊκές πηγές είχαν αναφέρει ότι τους τρεις τελευταίους μήνες παρουσιάζεται συνεχής επιδείνωση.

Μιλώντας την Τετάρτη στο Ευρωκοινοβούλιο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα όσον αφορά τον COVID-19. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας στα τεστ, την ιχνηλάτηση και τα εμβόλια. Τα τεστ και η ιχνηλάτηση είναι το κλειδί όσο περιμένουμε ένα εμβόλιο».

