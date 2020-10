Η πρωτοβουλία του αμερικανικού περιοδικού δείχνει την τεράστια σημασία που έχουν οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και, όπως αναφέρει ο αριχσυντάκτης του Time «είναι από τα λίγα γεγονότα που μπορούν να "ταρακουνήσουν" τον πλανήτη». Το εξώφυλλο είναι σε αποχρώσεις του μπλε και κόκκινου και απεικονίζει μια γυναίκα που φοράει μάσκα με σχέδιο μια κάλπη. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Σέπαρντ Φέρι. «Παρόλο που το πρόσωπο στο πορτραίτο γνωρίζει ότι υπάρχουν πρόσθετες προκλήσεις για τη δημοκρατία κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει τη “φωνή και τη δύναμή του μέσω της ψήφου του» σχολιάζει ο ίδιος.

"Για να σηματοδοτήσουμε αυτήν την ιστορική στιγμή, για πρώτη φορά στην σχεδόν 100ετή ιστορία μας αντικαταστήσαμε το λογότυπό μας στο εξώφυλλο της έκδοσης των ΗΠΑ με την προσταγή για όλους μας να ασκήσουμε το δικαίωμα ψήφου. Για βοήθεια, παρέχουμε στους αναγνώστες έναν οδηγό για το πώς να ψηφίσουν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια αυτού του έτους" έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος και αρχισυντάκτης του περιοδικού, Έντουαρντ Φέλσενθαλ.

The first time in TIME’s history we replaced the logo. pic.twitter.com/Rq0eblhtO1

— Marc Benioff (@Benioff) October 22, 2020