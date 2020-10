Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο καθώς, πάντα με τα ίδια στοιχεία, η Covid-19 ευθύνεται για το 11,5% των συνολικών θανάτων στην Αγγλία και το 9% στην Ουαλία, από την αρχή του 2020.

Όπως σημειώνει το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών, η κύρια αιτία θανάτου τον Σεπτέμβριο ήταν η άνοια και το Αλτσχάιμερ ενώ ακολούθησαν οι καρδιακές παθήσεις.

Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι πως οι θάνατοι από γρίπη και πνευμονία είναι μεν στην έβδομη θέση των αιτιών θανάτου, ωστόσο υπάρχει μεγάλη πτώση σε σχέση με τους μέσους όρους της τελευταίας πενταετίας, κάτι που πολλοί αποδίδουν στα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορονοϊού.

Περισσότεροι από 8 εκατ. άνθρωποι έχουν μολυνθεί από κορονοϊό στο Ηνωμένο Βασίλειο από την έναρξη της πανδημίας και περισσότεροι από 44.000 από αυτούς έχουν πεθάνει.

The leading cause of death in September was dementia and Alzheimer’s disease, accounting for 11.2% of deaths in England and 11.1% of deaths in Wales https://t.co/jjg7s3Aete

— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) October 23, 2020