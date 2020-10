Με τα κρούσματα και τους διασωληνωμένους να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση αποφάσισε νέο ολικό lockdown από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα καταστήματα εκτός από εκείνα που πωλούν ήδη πρώτης ανάγκης θα κλείσουν, εστιατόρια και μπαρ θα λειτουργούν μόνο για ντελίβερι και απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία των πολιτών σε απόσταση μεγαλύτερη από 5χλμ από τα σπίτια τους για τις επόμενες έξι εβδομάδες. Επιπλέον, οι εκκλησίες θα είναι κλειστές για τους πιστούς ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν τα σχολεία.

Ireland is Europe's first country to return to a full lockdown following a surge in Covid-19 cases. @DaraDoy has more pic.twitter.com/NkicvqmQfq

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 23, 2020