Συγκεκριμένα στο άρθρο γνώμης του Mitch Prothero ξεκινάει με την τελευταία εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου η Τουρκία υποστηρίζει το Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Ρωσία την Αρμενία, όπου διαθέτει και βάση.

Ο αυτόνομος θύλακας του Ναγκόρνο Καρμπάχ, βρίσκεται στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν αλλά η πλειοψηφία των κατοίκων καθώς και η ηγεσία είναι Αρμένιοι.

Στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι το αυξανόμενο θράσος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θυμίζει περισσότερο τον τρόπο δράσης του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο Ερντογάν έχει γίνει πλέον περισσότερο Πούτιν από τον Πούτιν», ανέφερε ένας στρατιωτικός αναλυτής του ΝΑΤΟ, με ειδικότητα στα θέματα της Μέσης Ανατολής στο Business Insider, ο οποίος θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι ο Ερντογάν πήρε θάρρος από τη χαλαρή αντίδραση της Ευρώπης στις κινήσεις του Πούτιν να εγκαταστήσει και να ενισχύσει τη μακροχρόνια παρουσία στη Συρία και τη Λιβύη αλλά και να απορροφήσει μεγάλα κομμάτια της Ουκρανίας.

Τον περασμένο χρόνο η Τουρκία εισήλθε στις συγκρούσεις στη Συρία και στη Λιβύη.

«Ο Ερντογάν στηρίζεται στο φθηνό αλλά αποτελεσματικό πρόγραμμα των drone του και λέει γιατί να μην δοκιμάσω το ίδιο; Τελικά οι τακτικές του φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα στις περιοχές που θέλει να χρησιμοποιήσει ο Πούτιν», προσθέτει ο αναλυτής.

Η πηγή αναφέρεται στην ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής φθηνών οπλισμένων drone, τα οποία είναι σε θέση να καταστρέψουν μεγάλους αριθμούς ακριβών τεθωρακισμένων. Τουρκικά drone έχουν χρησιμοποιηθεί και στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ.

Νωρίτερα φέτος, η Ρωσία έστειλε μισθοφόρους, όπλα και αεροπορία για να υποτρίξει τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαφτάρ στην προσπάθεια του να καταλάβει την Τρίπολη και ν' αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην περιοχή.

Εκείνη την εποχή ο Πούτιν και οι σύμμαχοι του, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πίστευαν ότι θα φθάσουν σε μία εύκολη νίκη, η οποία θα είχε σαν αποτέλεσμα προσοδοφόρες συμφωνίες για τα κοιτάσματα πετρελαίου της περιοχής, μία μακρόχρονη στρατιωτική παρουσία και μία φιλικά προσκείμενη κυβέρνηση.

Ωστόσο η Τουρκία, είδε την ευκαιρία να στείλει στρατό στην περιοχή και να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Τρίπολης, η οποία σταμάτησε την προέλαση του Χαφτάρ κάτι που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο τουρκικός στρατός εισήλθε στην επαρχία Ιντίλμπ στη Συρία και για πρώτη φορά ήρθαν σε αντιπαράθεση με το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ που υποστηρίζεται από τη Ρωσία.

Μετά από αρκετές εβδομάδες ανταλλαγής πυρών, η οποία υποστηρίχθηκε από drone, η Τουρκία σταμάτησε την επέλαση του συριακού στρατού.

Ακόμα ο αναλυτής του ΝΑΤΟ επεσήμανε ότι «είναι τα drone που του κάνουν τόσο φθηνό και εύκολο. Ο Ερντογάν μπορεί ν' αντέξει το ρίσκο της χρήσης μερικών drone και κάποιων μισθοφόρων που μαζεύει από διάφορες πολιτοφυλακές στη Συρία, κάτι το οποίο κάθε φορά λειτουργεί. Υπάρχει κάποια κριτική από το ΝΑΤΟ και κάποια τηλεφωνήματα αλλά όπως φάνηκε και στην περίπτωση του Πούτιν στην Κριμαία, κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα».

Οι επιτυχίες της Τουρκίας στη Λιβύη και στη Συρία, με αυτόν τον φθηνό τρόπο, έκαναν πιο εύκολη την εμπλοκή της και στη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Οι Τούρκοι είδαν ότι όλο αυτό λειτούργησε στη Μέση Ανατολή και το είδαν σαν μία κατάσταση στην οποία δεν έχουν να χάσουν κάτι. Βοηθούν τα “ξαδέρφια” τους στη Λιβύη εναντίον της Αρμενίας, κάτι το οποίο πάντα βοηθάει στις δημοσκοπήσεις, το στρατιωτικό κόστος είναι κάποια αναλώσιμα drone και Σύροι μισθοφόροι και έχεις ξεκινήσει έναν πόλεμο με μία χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με σχεδόν κανένα κόστος να τρελάνει τον Πούτιν».

Επιπλέον η Ρωσία έχει περιορίσει την εμπλοκή της στη σύγκρουση, καθώς παρότι τεχνικά υποστηρίζει την Αρμενία με την οποία έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία, από την άλλη πλευρά δεν έχει κακές σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν.

Όπως ανέφερε σε tweet του, ο Νέιτ Σενκάν, διευθυντής και ειδικός ερευνητή της ΜΚΟ, Freedom House, η Τουρκία με την εμπλοκή της στη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να αγνοήσει τη διεθνή κριτική που θα δεχθεί, όπως και την πιθανότητα βραχυπρόθεσμων κυρώσεων, ένα ρίσκο που έχει επαναλάβει κατά το παρελθόν πολλές φορές και ο Πούτιν.

It may seem like a self-evidently bad long-term choice, but Ankara basically says, who cares about your long term? We're making a new one for ourselves.

