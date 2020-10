Σε ομιλία που πραγματοποίησε το Σάββατο, ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στον Γάλλο ομόλογό του εξαιτίας των πολιτικών του σε βάρος των μουσουλμάνων, λέγοντας ότι χρειάζεται «ψυχιατρική φροντίδα».

Συγκεκριμένα σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε: «Τι μπορεί να πει κάποιος για έναν ηγέτη κράτους που συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο σε εκατομμύρια άτομα που ανήκουν σε διαφορετική θρησκευτική ομάδα: Πρώτα απ’ όλα ότι χρειάζεται ψυχιατρικής φροντίδας».

#BREAKING Turkish President Erdogan says Macron needs 'mental checks' over the way he treats Muslims in France pic.twitter.com/mVMpuaXQLh

— AFP news agency (@AFP) October 24, 2020