Περίπου 200 διαδηλωτές που ανήκαν στην νεοφασιστική οργάνωση Forza Nuova πέταξαν αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Οι διαδηλωτές στην Πιάτσα ντελ Πόπολο, στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, περίμεναν μέχρι ένα λεπτό πριν τα μεσάνυκτα –όταν ξεκινά η απαγόρευση κυκλοφορίας-- για να ρίξουν πυροτεχνήματα στα χρώματα της ιταλικής σημαίας, να βάλουν κουκούλες και να ρίξουν αντικείμενα και φωτοβολίδες εναντίον της αστυνομίας.

Επτά διαδηλωτές συνελήφθησαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica.

Images from Rome. Ominous signs of what may yet come pic.twitter.com/hjBezsFrLd

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά την απόφαση που ελήφθη αυτή την εβδομάδα για την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε τρεις περιοχές: της Ρώμης, του Μιλάνου και της Νάπολης.

Στη Νάπολη αντίστοιχα επεισόδια είχαν σημειωθεί το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, όταν νεαροί που ήταν αντίθετοι στην απαγόρευση της κυκλοφορίας επιτέθηκαν εναντίον των δυνάμεων της τάξης.

Περίπου 20.000 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν την Παρασκευή στην Ιταλία, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αρχές, ένα εθνικό ρεκόρ. Συνολικά στη χώρα έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 500.000 μολύνσεις και έχουν καταγραφεί 37.000 θάνατοι από την αρχή της επιδημίας.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να επιβάλει εκ νέου lockdown, το οποίο έχει μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία, όπως αυτό που είχε τεθεί σε ισχύ την άνοιξη για δύο μήνες κατά το πρώτο κύμα της επιδημίας.

Riots in Rome: Far-right protestors clash with police in Italian capital during second night of demonstrations against coronavirus restrictions ... https://t.co/H4x1e3mh3q via @MailOnline pic.twitter.com/AlmJOdroOH

— Vicky (@2tweetaboutit) October 25, 2020