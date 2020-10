Οι θεωρίες συνωμοσίας «ξαναφούντωσαν» μετά από μια φωτογραφία του ζευγαριού κατά την οποία επιβιβάζονται στο προεδρικό αεροσκάφος. Πολλοί χρήστες του Twitter παρατήρησαν τις εμφανείς διαφορές στην εμφάνιση της εικονιζόμενης και της «αληθινής» Μελάνια Τραμπ.

Στη φωτογραφία η Μελάνια φοράει μαύρα γυαλιά και χαμογελάει. Το Twitter «ξέθαψε» άλλες φωτογραφίες της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ στις οποίες επίσης χαμογελάει πλατιά και κατέληξε με επιχειρήματα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για την ίδια γυναίκα.

«Το μοναδικό πράγμα που θα μου λείψει από τον Τραμπ είναι η αλλαγή «των Μελάνια» που προσποιούνται ότι δεν θα καταλάβουμε λες και είμαστε 4 χρονών» έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H

— Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 25, 2020