Κάπως έτσι το λάθος του Μπάιντεν σε δημόσια ομιλία του, αποτέλεσε «βούτυρο στο ψωμί» για τους ανθρώπους του Τραμπ, αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που αρκετές φορές έχει σταθεί στην ηλικία του αντιπάλου του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Τι έκανε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών; Φέρεται να μπέρδεψε τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζορτζ Μπους και μάλιστα -σύμφωνα με τους ρεμπουπλικανούς- χρειάστηκε η σύζυγός του να του πει τρεις φορές το σωστό όνομα!

«Τέσσερα ακόμα χρόνια του Τζορτζ, του Τζορτζ, θα βρεθούμε σε μια θέση στην οποία, αν εκλεγεί ο Τραμπ, θα βρεθούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο» φαίνεται πως λέει ο Μπάιντεν σε διαδικτυακή συγκέντρωση.

Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι του Τραμπ, η γυναίκα του Μπάιντεν, Τζιλ, που καθόταν δίπλα του, τού λέει τρεις φορές το σωστό όνομα!

Joe Biden confuses President Trump with George W. Bush: “because of who I’m running against…George, ah, George” pic.twitter.com/ujAni2Q7Gh

— Steve Guest (@SteveGuest) October 26, 2020